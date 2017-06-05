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Мировое сетевое сообщество выбрало себе очередного героя, подвиг которого может попасть в популярные интернет-мемы, пишет портал dni.ru. Речь о британце, который даже убегая с места теракта у Лондонского моста не пролил из своего одноразового бокала ни капли пива.

Пользователь Twitter @hmannella разместил фотографию убегающих от террористов людей, среди которых и новый национальный символ со стаканом пива в руке. 35 тысяч перепостов записи и более ста тысяч отметок "нравится" красноречиво свидетельствуют: парень уже сам того не ожидая обеспечил себе популярность и репутацию героя.

Твит подписан не без пафоса. "Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослови британцев!". И, хотя знатоки английских традиций трактуют подпись под твитом как образец специфического юмора англичан, некоторые комментаторы видят разгадку героизма всего лишь в дороговизне пенного напитка: в среднем пинта светлого стоит в Лондоне 3-4 фунта.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) 3 июня 2017 г.

Тем не менее, немало комментаторов испытывают чувство гордости за лондонца. Говорят даже, что в этом одном фото соединились два английских символа: эль и невозмутимое бесстрашие.

Напомним, как писал Mixnews, вечером в субботу, 3 июня,в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.