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Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей, сообщает «Би-би-си».

Автор вирусной фотографии – жена Весселса Сесилия. По ее словам, муж прекрасно знал о торнадо, но совершенно не волновался. Недавно он посетил семинар, посвященный подобным явлениями природы.

Супруга Весселса также рассказала, что на самом деле торнадо был в двух километрах от их дома в провинции Альберта, что гораздо дальше, чем кажется на фото. Кроме того, утверждает она, шторм быстро стих.

Пользователи соцсетей выражают радость, что торнадо не дошел до дома семьи Весселс, и называют героя снимка «Чаком Норрисом газонокосилок».

Фото из Twitter