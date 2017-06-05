Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой (1)
Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей, сообщает «Би-би-си».
Автор вирусной фотографии – жена Весселса Сесилия. По ее словам, муж прекрасно знал о торнадо, но совершенно не волновался. Недавно он посетил семинар, посвященный подобным явлениями природы.
"Cecilia Wessels said her husband Theunis was "calm, in control""— Nick Ashdown (@Nick_Ashdown) 5 июня 2017 г.
#MeanwhileInCanadahttps://t.co/B0D0qAdwT2 pic.twitter.com/dmjtYVAxtb
Супруга Весселса также рассказала, что на самом деле торнадо был в двух километрах от их дома в провинции Альберта, что гораздо дальше, чем кажется на фото. Кроме того, утверждает она, шторм быстро стих.
Пользователи соцсетей выражают радость, что торнадо не дошел до дома семьи Весселс, и называют героя снимка «Чаком Норрисом газонокосилок».
Фото из Twitter