Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей, сообщает «Би-би-си».

Автор вирусной фотографии – жена Весселса Сесилия. По ее словам, муж прекрасно знал о торнадо, но совершенно не волновался. Недавно он посетил семинар, посвященный подобным явлениями природы.

"Cecilia Wessels said her husband Theunis was "calm, in control""

#MeanwhileInCanadahttps://t.co/B0D0qAdwT2 pic.twitter.com/dmjtYVAxtb