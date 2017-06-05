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Полиция проводит расследование в связи со стрельбой в Орландо в штате Флорида, поступают сообщения о «многочисленных жертвах», сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что стрельба произошла недалеко от университета Фулл Сейл в Орландо.

Об этом сообщается в Twitter телеканала ABC.

В свою очередь телеканал WKMG со ссылкой на источник передаёт, что стрелявший мёртв.

Кроме того, по предварительным данным, произошедшее не является актом терроризма.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла недалеко от университета Фулл Сейл в Орландо.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.