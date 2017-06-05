Двое неизвестных напали на полицейский патруль в Стокгольме
В мире | 5 июня 2017 года, 22:56
В микрорайоне Орста на юге Стокгольма двое мужчин напали на полицейский патруль. Об этом сообщает Expressen.
По данным издания, нападение произошло в тот момент, когда патруль пытался остановить автомобиль для проверки. Полицейские открыли ответный огонь.
Отмечается, что один из нападавших был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.
Оба злоумышленника задержаны, их подозревают в покушении на убийство.
Источник: Газета.ru