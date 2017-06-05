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В микрорайоне Орста на юге Стокгольма двое мужчин напали на полицейский патруль. Об этом сообщает Expressen.

По данным издания, нападение произошло в тот момент, когда патруль пытался остановить автомобиль для проверки. Полицейские открыли ответный огонь.

Отмечается, что один из нападавших был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

Оба злоумышленника задержаны, их подозревают в покушении на убийство.