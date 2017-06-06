Восемь стран разорвали отношения с Катаром за уплату террористам выкупа (2)

фото

В мире | 6 июня 2017 года, 07:29

Власти Катара выплатили международным террористам сотни миллионов долларов за освобождение из плена членов королевской семьи, захваченных на юге Ирака. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и правительственных лиц в регионе.

По утверждению издания, сделка состоялась в апреле. Деньги пошли на выкуп 26 человек, взятых в заложники в ходе соколиной охоты, и на вызволение 50 военных, захваченных джихадистами в Сирии.

Официальная Доха отрицает поддержку террористов, однако источник, близкий к правительству эмирата, подтвердил газете факт перевода неких денег. При этом он не в курсе точной суммы, и не знает, куда именно пошли деньги. Источники с обеих сторон, участвовавшие в переговорах по освобождению, утверждают, что от 200 до 300 миллионов долларов пошли на выплаты группировке «Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия, Мальдивская республика и Маврикий.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
ss2 часа назад
Какое лицемерие! Катар заплатил выкуп, за людей! А вот Саудовская Аравия, как и их хозяева из США, снабжают ИГИЛ всем необходимым, а главное оружием, просто для создания войны на Ближнем востоке.
Ответить
Ага59 минут назад
Причина другая, господин назвал любимой женой саудитов и собрался туда военные базы переводить свои из Катара. И сауды покушение на министра обороны Катара устроили. Катар из-за этого стал с Ираном и турками общаться и хезболой. Гарем господина стал дуться на Катар. А так там все одинаковые - бега на блондинках из гаремов на ипподроме и золотые спорткары в Лондоне. Ну скоро пересядут походу обратно, на верблюдов.
Ответить