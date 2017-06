В мире |

Предполагаемые лондонские террористы были выходцами из Пакистана и Марокко, один из них долгое время жил в Ирландии. По неподтвержденной информации, все трое были женаты.

Лондонская полиция опубликовала имена и фотографии двоих из троих предполагаемых преступников, совершивших теракт в ночь на 4 июня. Официальная процедура опознания тел еще не произведена, однако полиция исходит из того, что нападавшими были Хурам Шазад Батт, 27-летний подданный Великобритании, рожденный в Пакистане, а также Рашид Редуан, 30-летний гражданин Марокко или Ливии, также использовавший фамилию Эльхдар. Оба проживали в районе Баркинг в восточной части Лондона. Личность третьего нападавшего пока не установлена.

Updates: Two men shot dead by police following terrorist attack in #LondonBridge #BoroughMarket named https://t.co/prQUaxy2k4 pic.twitter.com/LR4klVhZ64