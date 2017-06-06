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Предполагаемые лондонские террористы были выходцами из Пакистана и Марокко, один из них долгое время жил в Ирландии. По неподтвержденной информации, все трое были женаты.

Лондонская полиция опубликовала имена и фотографии двоих из троих предполагаемых преступников, совершивших теракт в ночь на 4 июня. Официальная процедура опознания тел еще не произведена, однако полиция исходит из того, что нападавшими были Хурам Шазад Батт, 27-летний подданный Великобритании, рожденный в Пакистане, а также Рашид Редуан, 30-летний гражданин Марокко или Ливии, также использовавший фамилию Эльхдар. Оба проживали в районе Баркинг в восточной части Лондона. Личность третьего нападавшего пока не установлена.

Британские СМИ также сообщают детали о предполагаемых преступниках. Выходец из Пакистана был женат и имел детей. Жену гражданина Марокко задержали в ходе антитеррористических рейдов, пишет медиакомпания ВВС.

Один из террористов якобы какое-то время жил в Ирландии. После того, как он был убит, в кармане у него было обнаружено разрешение на пребывание в этой стране. По неподтвержденным данным, мужчина проживал в Дублине и был женат на гражданке Шотландии.

Ни британские, ни ирландские власти не разглашают подробную информацию о предполагаемых террористах из тактических соображений. "Полиция Ирландии оказывает всестороннюю помощь коллегам из Службы столичной полиции в отношении расследования террористической атаки в Лондоне", - заявили представители ирландских правоохранительных органов.

Как писал Mixnews, в ночь на 4 июня неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они продолжили движение до близлежащего рынка Боро. Там трое мужчин, вооруженных ножами, вышли из автомобиля и начали нападать на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, около 50 были ранены. Прибывшие на место событий полицейские застрелили всех троих нападавших.

Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".