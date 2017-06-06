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В австралийском Мельбурне террорист сомалийского происхождения застрелил мужчину и взял в заложники женщину. Полиции удалось обезвредить преступника. Во время операции три сотрудника правоохранительных органов были ранены, но их жизни ничто не угрожает.

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл назвал произошедшее терактом и пообещал разобраться, почему столь опасный преступник, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, оказался вне поле зрения полиции. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

В понедельник вечером около 18:00 по местному времени полицейские Мельбурна обезвредили преступника, который застрелил мужчину и взял в заложники женщину. Вместе с ней он укрылся в одной из квартир дома в районе Брайтон на юго-востоке города.

В оперативные службы поступил звонок от женщины, которая рассказала, что её удерживают в заложниках. Трубку у неё выхватил преступник. Он начал выкрикивать: "Это за "Исламское государство"! Это за "Аль-Каиду!"

Когда полиция прибыла в жилой комплекс, злоумышленник открыл стрельбу и ранил троих стражей порядка. Сейчас их жизням ничто не угрожает. Одному из полицейских удалось застрелить преступника.

"Полиция разрешила ситуацию с заложником во время стрельбы в районе Брайтона, застрелив злоумышленника, который удерживал женщину против её воли", — сообщается в официальном микроблоге Twitter полиции австралийского штата Виктория.

Комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон сообщил, что личность злоумышленника установлена. Им оказался 29-летний выходец из Сомали Якуб Хайре. Ранее он был судим по делу о нападении на военную базу в Сиднее в 2009 году, но тогда суд его оправдал. Позже он всё же был осужден за другое уголовное преступление и был условно-досрочно освобождён в конце прошлого года. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.

"Мы не знаем, планировал ли он вчерашнее преступление, или совершил его спонтанно", — рассказал Эштон.

По данным агентства Reuetrs, террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон во время официального выступления скептически отнесся к этим сообщениям.

"Они много чего говорят, в настоящее время у нас нет никаких свидетельств того, что Хайре действовал по указке из-за рубежа", — подчеркнул полицейский.

По последним данным, полиция продолжает расследование. Она обратилась к гражданам с просьбой предоставить всю, имеющуюся у них информацию.

Во время пресс-конференции премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что власти считают произошедшее "террористической атакой, которая требует от всех оставаться бдительными". По его словам, следствие выясняет подробности. Он также указал на то, что террористическая угроза в мире значительно возросла и всем странам необходимо действовать сообща, чтобы противодействовать этой угрозе. Тёрнбулл также пообещал разобраться, почему человек, который несколько раз привлекался к ответственности, в том числе по делу о терроризме, оказался на свободе. Тёрнбулл подчеркнул, что это недопустимо.

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл намеревается в ближайшее время обсудить с властями штатов страны вопрос о пересмотре в сторону ужесточения системы условно-досрочного освобождения осужденных от наказания.

"Происходит слишком много случаев, когда условно-досрочно освобожденные люди совершают подобного рода преступления", — подчеркнул глава правительства.