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Холдинг IAG, владеющий авиакомпанией British Airways, подтвердил, что причиной сбоя в работе компьютерной системы British Airways, коснувшейся нескольких тысяч пассажиров, был человеческий фактор.

Как заявил на конференции глава IAG Вилли Уолш, сбой был виной инженера, который отключил бесперебойное питание от одного из основных хранилищ информации British Airways, а затем неправильно подключил его обратно. Работа системы нарушилась, и для того, чтобы ее восстановить, понадобилось время.

"Мне вполне понятно, как можно по ошибке отключить питание. Мне совершенно не понятно, каким образом можно совершить ошибку, вновь подключая питание", - сказал Уолш на международной конференции работников индустриии гражданской авиации в Мексике.

Компания проведет внутреннее расследование, чтобы "извлечь урок из ошибки", добавил Уолш.

Ранее о том, что причиной сбоя могла быть человеческая ошибка, сообщали СМИ со ссылкой на служебное электронное письмо, попавшее в руки журналистов.

"Это привело к полному отключению объекта от энергосетей, включая резервные электрогенераторы и аккумуляторные батареи. Через несколько минут система была снова включена, но с нарушением процедуры, что привело к физическим повреждениям систем и значительно осложнило проблему", - говорилось в тексте письма.

Как писал Mixnews, 27 мая British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гэтвик из-за крупного сбоя в компьютерной системе авиакомпании.

Тысячи пассажиров не смогли вылететь в свои пункты назначения. Тем, кого удалось пересадить на рейсы других авиакомпаний, пришлось путешествовать без багажа. Проблемы в работе British Airways совпали с началом школьных каникул в Британии.

К нормальному графику работы перевозчик смог вернуться только через несколько суток.