В мире |

Чешское правительство заявило, что не намерено больше принимать мигрантов, прибывающих из Греции и Италии согласно квотам Евросоюза. Об этом сообщает издание Parlamentni listy.

Как объяснили в министерстве внутренних дел республики, это решение принято из соображений безопасности. Прага намерена настаивать на своем даже под угрозой экономических санкций.

Чехия наряду с другими странами Вышеградской четверки (Польшей, Словакией и Венгрией) выступает категорически против инициативы Евросоюза установить квоты для стран-членов на прием беженцев.

В августе 2016 года чешский вице-премьер Андрей Бабиш заявил, что стране не нужны квоты для мигрантов. Он добавил, что если ЕС попробует ввести против республики санкции за отказ принять мигрантов, Прага будет протестовать и подаст в суд.