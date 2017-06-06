Чехия отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза (2)

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В мире | 6 июня 2017 года, 12:15

Чешское правительство заявило, что не намерено больше принимать мигрантов, прибывающих из Греции и Италии согласно квотам Евросоюза. Об этом сообщает издание Parlamentni listy.

Как объяснили в министерстве внутренних дел республики, это решение принято из соображений безопасности. Прага намерена настаивать на своем даже под угрозой экономических санкций.

Чехия наряду с другими странами Вышеградской четверки (Польшей, Словакией и Венгрией) выступает категорически против инициативы Евросоюза установить квоты для стран-членов на прием беженцев.

В августе 2016 года чешский вице-премьер Андрей Бабиш заявил, что стране не нужны квоты для мигрантов. Он добавил, что если ЕС попробует ввести против республики санкции за отказ принять мигрантов, Прага будет протестовать и подаст в суд.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
wolf1 час назад
Laptija chtobi udobnee statj rakom pered ES dolzhna v razi povisitj kvoti na pendosov vseravno vse sjedut, srana tranzita
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Alex41 минуту назад
Так наши урапатриоты тоже об этом 3й год говорят! Тока почему то шёпотом , у себя дома ...менталитата однако...
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