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Компания Bioquark заявила о готовности приступить к опытам по воскрешению мозга умерших людей с помощью стволовых клеток. Об эксперименте, который компания собирается поставить уже в этом году, рассказывается на портале STAT.

Для эксперимента компания собирается использовать тела 20 человек. Сначала те получат инъекцию стволовых клеток. Затем ученые введут специальную белковую смесь прямо в спинной мозг — это должно будет вызвать рост новых нейронов.

Потом на протяжении 15 дней они будут проводить лазерную терапию, благодаря которой нейроны должны будут образовать связи. Все это время исследователи будут наблюдать за тем, что происходит в мозге и фиксировать любые изменения.

Пока что эксперимент вызывает у сторонних исследователей больше вопросов, чем ответов. Например, непонятно, что сотрудники Bioquark будут делать, если какую-либо деятельность мозга удастся восстановить.

Да и, если участники эксперимента мертвы, как они могут дать согласие на проведение опытов? Сомнительной ученым кажется не только этическая, но и практическая сторона эксперимента.

Так, например, стимуляция срединного нерва, которую собираются использовать в эксперименте, показывала довольно ограниченные результаты при лечении пациентов, находящихся в коме.

Однако нет никаких данных о том, что она способна возобновить работу мозга мертвеца. Специалисты Bioquark, впрочем, настроены оптимистично и считают, что у них есть неплохие шансы на успех.