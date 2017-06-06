Тимошенко обвинила Порошенко в заработке на конфликте в Донбассе (2)
В мире | 6 июня 2017 года, 14:04
Экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, передает РИА «Новости».
«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — сказал Тимошенко.
Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.
Источник: Газета.ru
МИКС вешает такую дебильную статейку, но ни слова не пишет о том, что хохляцкая хунта продолжает бомбить Донецк, что всё время умирают люди, несмотря на то, что вроде бы с 1 июня они должны прекратить бомбить город.