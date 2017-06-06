Тимошенко обвинила Порошенко в заработке на конфликте в Донбассе (2)

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В мире | 6 июня 2017 года, 14:04

Экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, передает РИА «Новости».

«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — сказал Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Патриот 2 часа назад
Черт черта не лучше. Обеих к стене и расстрелять скотов раз триста!
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Sedna52 минуты назад
Да надоели . Перегрызитесь там до смерти поскорее.
МИКС вешает такую дебильную статейку, но ни слова не пишет о том, что хохляцкая хунта продолжает бомбить Донецк, что всё время умирают люди, несмотря на то, что вроде бы с 1 июня они должны прекратить бомбить город.
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