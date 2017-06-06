В мире |

Экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, передает РИА «Новости».

«Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — сказал Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.