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Катар заплатил миллиард долларов за выкуп похищенных в Ираке членов королевской семьи, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам командиров вооруженных группировок и представителей правительства в регионе, Доха заплатила за освобождение 26 членов катарской королевской семьи на юге Ирака и "50 боевиков, захваченных джихадистами в Сирии". Катар передал деньги связанной с "Аль-Каидой"* группировке, воюющей в Сирии, и службам безопасности Ирана.

Financial Times отмечает, что сделка состоялась в апреле, ее подтвердил близкий к катарскому правительству источник.

В декабре 2015 года неизвестные похитили катарских охотников с соколами из лагеря в пустыне Наджаф на юго-западе одноименной провинции вблизи границы с Саудовской Аравией. По данным источника РИА Новости в иракской полиции, среди похищенных были члены правящей семьи Катара.

Переговоры об освобождении заложников между Ираном, Катаром и ливанским движением "Хезболла" велись более года. В апреле 26 охотников освободили и передали послу Катара в Ираке.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позднее подобные меры приняли власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий.