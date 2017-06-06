Полиция назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне (2)

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В мире | 6 июня 2017 года, 16:48

Полиция Великобритании назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Участник нападения идентифицирован как 22-летний Юсеф Загба, итальянец марокканского происхождения. До теракта он не попадал в поле зрения правоохранительных органов Соединенного Королевства.

Ранее, 5 июня, в Скотланд-Ярде сообщили, что одним из террористов, устроивших атаку в Лондоне, был 27-летний Хурам Шазад Бутт, другим — 30-летний Рашид Редуан. Бутт — выходец из Пакистана, получивший британский паспорт. Его имя было известно контрразведке, однако указаний на то, что он готовит террористическую атаку, не было.

Как пояснили следователи, второй преступник — Редуан — полиции известен не был.

Вечером 3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали семь человек, 48 получили ранения. Злоумышленники, совершившие нападение, были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
₽&€1 час назад
Ну бл...и рожи..
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Вот странно....1 час назад
Когда террорист уже несколько человек положил и не успел скрыться, его можно на месте грохнуть на месте, а если позднее задержат, то смертная казнь не разрешена. Когда уже начнут отстрел дебилов? Сколько народу безвинного должно погибнуть?
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