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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал беречь русский язык. Об этом говорится в поздравлении с Пушкинским днем, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Конечно, язык — это живой организм, он меняется, но нам важно сохранять его красоту и чистоту», — отметил Медведев.

Правительство, по его словам, уделяет этим вопросам большое внимание. В подтверждение тому премьер привел прошедшие Годы русского языка, культуры и литературы, а также акцию «Тотальный диктант».

Премьер напомнил о значении русского языка как средства межнационального общения на территории СНГ.

«Многомиллионный русский мир вдали от Родины сохранил все лучшее, чем обладает наш народ, — традиции, обычаи и, конечно, несгибаемый русский характер», — подчеркнул Медведев.

6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается День русского языка.