Медведев призвал сохранять чистоту русского языка (+ОПРОС)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал беречь русский язык. Об этом говорится в поздравлении с Пушкинским днем, опубликованном на сайте правительства РФ.
«Конечно, язык — это живой организм, он меняется, но нам важно сохранять его красоту и чистоту», — отметил Медведев.
Правительство, по его словам, уделяет этим вопросам большое внимание. В подтверждение тому премьер привел прошедшие Годы русского языка, культуры и литературы, а также акцию «Тотальный диктант».
Премьер напомнил о значении русского языка как средства межнационального общения на территории СНГ.
«Многомиллионный русский мир вдали от Родины сохранил все лучшее, чем обладает наш народ, — традиции, обычаи и, конечно, несгибаемый русский характер», — подчеркнул Медведев.
6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается День русского языка.