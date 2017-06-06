Страны ЕС решил продлить на год санкций против Крыма
В мире | 6 июня 2017 года, 17:27
Постпреды стран — членов ЕС при Совете Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма еще на один год, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня. — «Газета.Ru»)», — сказал он.
Отмечается, что нынешние санкции против российского региона действуют до 23 июня 2017 года.
Ранее США ввели санкции против трех российских компаний из-за ядерной программы КНДР.
Источник: Газета.ru