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В американском штате Колорадо медведь забрался в жилой дом, начал метаться по гостиной и, попытавшись выяснить, что происходит за окном, случайно сыграл на фортепиано. Видео с камеры наблюдения в комнате опубликовал в Facebook-аккаунте канал Fox 5 DC. За день ролик с «медведем-пианистом» собрал в соцсети больше 700 тысяч просмотров.

Зрителей позабавило поведение зверя. Они отметили, что медведь владеет инструментом получше некоторых людей. «Чувак, он точно сыграл аккорд из фильма "Сияние"», — подметил один из пользователей.

«Я ждал, когда он включит телевизор и усядется на диване, чтобы насладиться телеканалом про животных», — пошутил комментатор на Facebook. «Уморительно, но страшно», — подытожил другой.

Некоторые всерьез обеспокоились состоянием семьи, в чье жилище ворвался косолапый. Однако хозяева дома заявили, что от лап зверя никто не пострадал: он орудовал в доме в их отсутствие и успел уйти до того, как они вернулись.

Видео: Fox 5 DC / Facebook