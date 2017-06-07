В Иране совершены нападения на парламент и мавзолей Хомейни
В мире | 7 июня 2017 года, 09:38
Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране, сообщают иранские СМИ.
Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщалось также о захвате заложников.
Позже агентства уточнили, что нападавший был один.
Агентство Рейтер сообщило, что в результате стрельбы убит сотрудник охраны здания парламента. По меньшей мере три человека ранены в перестрелке.
Примерно в это же время еще один вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.
По данным агентства, в результате стрельбы в мавзолее тоже имеются пострадавшие.
Источник: BBC Russian