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Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщалось также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

Агентство Рейтер сообщило, что в результате стрельбы убит сотрудник охраны здания парламента. По меньшей мере три человека ранены в перестрелке.

Примерно в это же время еще один вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.

По данным агентства, в результате стрельбы в мавзолее тоже имеются пострадавшие.