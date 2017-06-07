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Преуспевающий британский фермер-миллионер погиб, сбитый трактором, который привела в движение запрыгнувшая в кабину собака.

Инцидент произошел на принадлежащей 70-летнему Дереку Миду ферме в деревне Хьюиш в Северном Сомерсете 3 июня. По официальной версии, причиной смерти фермера стал сердечный приступ, вызванный попаданием под трактор-погрузчик, сообщает Daily Mail.

Предположительно трактор наехал на Мида после того, как его собака запрыгнула в кабину и привела машину в движение, однако местные власти эту версию официально не подтверждают.

Дерек Мид был владельцем компании Mead Group, которая владеет крупнейшим аукционным центром в южной Англии и фермой Puxton Park. Он сделал себе состояние изготовлением молочных продуктов, а также выращиванием свиней, овец и стад молочного скота на принадлежащих ему и его сыну 2000 акрах земли в Сомерсете.

Кроме этого, он входил в руководство Национального союза фермеров Великобритании и в местный совет Северного Сомерсета.