Экс-президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо сходили в ресторан в Монреале. Снимок, опубликованный в Twitter Трюдо, покорил интернет-пользователей.

«Как нам привлечь молодых лидеров к деятельности в их сообществах?», – написал канадский политик, а также поблагодарил бывшего американского президента за визит и за высказанные идеи на выступлении в Монреале.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w