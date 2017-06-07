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Экс-президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо сходили в ресторан в Монреале. Снимок, опубликованный в Twitter Трюдо, покорил интернет-пользователей.

«Как нам привлечь молодых лидеров к деятельности в их сообществах?», – написал канадский политик, а также поблагодарил бывшего американского президента за визит и за высказанные идеи на выступлении в Монреале.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 июня 2017 г.

Как передает Mashable, в соцсетях совместное фото вызвало восторг. «Как будто Обама и Трюдо посмотрели все мемы (посвященные им. – прим.ред.) и сказали: «Давайте поужинаем, ради фандома», – заявил один из комментаторов.

Некоторые другие пользователи напомнили о других мемах и снимках, на которых Обама изображен с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а Трюдо – с президентом Франции Эммануэлем Макроном.