"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Иране
В мире | 7 июня 2017 года, 14:15
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на парламент Ирана и мавзолей Хомейни, передает Reuters.
В столице Ирана произошло двойное нападение. Неизвестные боевики со стрельбой ворвались в здание парламента Исламской Республики, а также напали на мавзолей основателя страны аятоллы Рухоллы Хомейни.
При атаке на парламент погибли не менее семи человек.
Источник: Газета.ru