"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Иране

фото

В мире | 7 июня 2017 года, 14:15

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на парламент Ирана и мавзолей Хомейни, передает Reuters.

В столице Ирана произошло двойное нападение. Неизвестные боевики со стрельбой ворвались в здание парламента Исламской Республики, а также напали на мавзолей основателя страны аятоллы Рухоллы Хомейни.

При атаке на парламент погибли не менее семи человек.

Источник: Газета.ru
Комментарии