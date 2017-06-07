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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на парламент Ирана и мавзолей Хомейни, передает Reuters.

В столице Ирана произошло двойное нападение. Неизвестные боевики со стрельбой ворвались в здание парламента Исламской Республики, а также напали на мавзолей основателя страны аятоллы Рухоллы Хомейни.

При атаке на парламент погибли не менее семи человек.