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Командующий Шестым флотом ВМС США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди прокомментировал перехват бомбардировщика B-52 российским Су-27 над Балтикой.

«Бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с нашими партнёрами. Что бомбардировщик (накануне. — RT) был перехвачен российским истребителем, в этом нет ничего необычного», — приводит слова Грэйди РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата американского B-52 над Балтикой.

6 июня также стало известно, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух в связи с обнаружением над нейтральными водами Баренцева моря патрульного противолодочного самолёта ВВС Норвегии.