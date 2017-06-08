На территории посольства США в Киеве произошёл взрыв
В мире | 8 июня 2017 года, 08:58
Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила пресс-служба управления киевской полиции.
Об инциденте стало известно ночью в 00.05.
"При осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.
Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины.
Источник: РИА Новости