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Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила пресс-служба управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00.05.

"При осмотре места происшествия выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины.