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В "транзитных зонах" в Венгрии, по данным федерального правительства Германии от 7 мая, заблокированы 267 беженцев. Среди них 15 несовершеннолетних без сопровождения, шесть женщин, прибывших в Европу в одиночку, и 16 мужчин, также прибывших самостоятельно. Остальные 230 человек - семьи с детьми. Об этом сообщили издания медиагруппы Funke в четверг, 8 июня, со ссылкой на ответ МИДа на запрос бундестага.

Представитель Левой партии Улла Йельпке назвала подобные "транзитные зоны" неприемлемой практикой.

"В Венгрии по закону задерживают беженцев, не делая исключения для детей и подростков", - заявила депутат бундестага, направившая этот запрос.

Она добавила, что мигрантов, прибывших в поисках убежища, "держат в контейнерах за колючей проволокой как опасных преступников".

Правозащитные организации сообщают о жестоком обращении полиции с беженцами. Балканский маршрут должен быть открыт, полагает Йельпке.

Венгрия соорудила лагерь для беженцев, обнесенный забором с колючей проволокой в марте, несмотря на протесты международного сообщества. Люди, попавшие в этот лагерь, не имеют права покидать его до окончания процедуры рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

7 марта парламент Венгрии одобрил законопроект о нелегальных мигрантах, который предусматривает, что беженцев будут удерживать в "транзитной зоне" на весь период рассмотрения их запросов на предоставление убежища. "На практике это означает, что каждого соискателя убежища, включая детей, в течение продолжительного времени будут удерживать на границе в грузовых контейнерах, окруженных забором с колючей проволокой", - заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Верховный комиссариат ООН по делам беженцев считает такое обращение с беженцами нарушением европейского и международного права. "Этот новый закон окажет ужасающее физическое и психологическое воздействие на женщин, детей и мужчин, которые и без того уже пережили огромные страдания", - отметили в управлении.