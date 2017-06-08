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Боевики экстремистской группировки "Боко Харам" атаковали город Майдугури с населением более миллиона человек на северо-востоке Нигерии. Это крупнейшее наступление группировки за последние полтора года.

По словам очевидцев, на протяжении часа в юго-восточных и юго-западных частях города были слышны выстрелы и взрывы. Агентство Рейтер сообщает о панике. Опрошенные агентством свидетели говорят о раненых среди гражданского населения.

Губернатор штата Борно, административным центром которого является город, подтвердил информацию о нападении экстремистов и заявил, что армии удалось отбить атаку. Армия также отрапортовала о том, что нападение отражено.

Официальных данных о числе жертв нападения пока нет. Сообщается, что в нападении участвовали смертники.

Это первое нападение группировки "Боко Харам" на крупный населенный пункт за последние полтора года.

В конце прошлого года нигерийская армия сообщила, что вытеснила боевиков "Боко Харам" из одного из последних опорных пунктов исламистской группировки в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

Перед этим в ходе масштабной операции армии удалось отбить значительные территории в штате Борно, находившиеся под контролем "Боко Харам".

Несмотря на это, боевики группировки все еще устраивают нападения на северо-востоке страны и в соседних Нигере и Камеруне.