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Американская певица Ариана Гранде возобновила гастрольный тур по Европе, прерванный в мае из-за теракта на ее концерте в Манчестере. Об этом сообщает Reuters.

Вечером в среду, 7 июня, Гранде выступила в Париже. За несколько часов до начала мероприятия дорожное движение у арены перекрыли. Вокруг концертной площадки было много сотрудников полиции.

Внутри арены у зрителей проверяли сумки, а территорию патрулировали полицейские со служебными собаками.

После концерта Гранде поблагодарила Париж в своем инстаграме.

Merci, Paris Je t'aime Grateful to be back Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) Июн 7 2017 в 3:35 PDT

Ранее сообщалось, что Гранде выпустила сингл Over The Rainbow в поддержку Манчестера.