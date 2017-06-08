Ариана Гранде возобновила гастрольный тур по Европе
В мире | 8 июня 2017 года, 12:14
Американская певица Ариана Гранде возобновила гастрольный тур по Европе, прерванный в мае из-за теракта на ее концерте в Манчестере. Об этом сообщает Reuters.
Вечером в среду, 7 июня, Гранде выступила в Париже. За несколько часов до начала мероприятия дорожное движение у арены перекрыли. Вокруг концертной площадки было много сотрудников полиции.
Внутри арены у зрителей проверяли сумки, а территорию патрулировали полицейские со служебными собаками.
После концерта Гранде поблагодарила Париж в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Гранде выпустила сингл Over The Rainbow в поддержку Манчестера.
Источник: Газета.ru