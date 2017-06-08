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Во Франции пассажира скоростного поезда TGV, ехавшего из Марселя в Париж, приняли за террориста. Об этом сообщает «Би-би-си».

Контролер поезда услышал раздающиеся из туалета слова «пистолет» и «оружие» и сообщил об этом руководству поезда. Предполагаемый злоумышленник был снят с поезда и допрошен.

Как выяснилось, пассажиром был 35-летний комедийный актер одного из парижских театров, который репетировал свою роль, закрывшись в туалете. Актер не хотел беспокоить едущих первым классом попутчиков.

Ранее во Франции эвакуировали пассажиров вокзала из-за похожего на террориста священника.