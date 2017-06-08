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Картины нацистского лидера Адольфа Гитлера выставлены на торги, сообщает RT.

14 работ были написаны около 100 лет назад. На многих набросках есть автограф фюрера. Предполагаемая стоимость лотов варьируется от $1 тыс. до $50 тыс.

Как известно, Гитлер пытался поступить в Венскую академию искусств, но дважды провалил экзамены.

Ранее сообщалось, что принадлежавший Адольфу Гитлеру телефон продан на торгах в США более чем за $240 тыс.