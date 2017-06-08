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Террористическая группировка "Исламское государство" распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает бельгийское издание DH.be.

Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что "солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам". Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.

6 июня на площади перед собором Парижской Богоматери 40-летний гражданин Алжира с криком "Это вам за Сирию!" напал с молотком на полицейского. Коллеги патрульного открыли огонь по злоумышленнику, ранив его в ноги. В больнице нападавший заявил, что является "воином халифата" и сражается на стороне ИГ. Прокуратура Франции квалифицировала его действия как теракт.

Вечером 3 июня в столице Великобритании трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами напали на прохожих.

Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Террористы были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.