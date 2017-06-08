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Полиция Рима задержала мужчину, который снимал на фото и видео нижнее белье туристок. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, итальянец, личность которого не раскрывается, в качестве жертв выбирал путешественниц в коротких юбках, осматривающих фонтан Треви (знаменитую достопримечательность итальянской столицы).

В противоправных действиях его уличила 6 июня отдыхающая из Азии. Она выразила 40-летнему мужчине свое возмущение таким поведением. Тот извинился и попытался скрыться, однако полицейские, к которым обратилась иностранка, задержали итальянца.

В смартфоне мужчины стражи порядка обнаружили 40 роликов с туристками, снятых за один день. Мужчине предъявили обвинение в сексуальном преступлении и взяли под арест.

В сентябре 2016 года пожилого путешественника из Франции задержали в Таиланде за видеосъемку женщины в туалете. Месяцем ранее британского туриста взяли под стражу из-за фотографий, сделанных им на нудистском пляже.