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В австралийском штате Квинсленд служебную собаку уволили из полиции за излишнее дружелюбие. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Немецкая овчарка по кличке Гавел поступила на службу несколько месяцев назад. Дрессировщики пытались подготовить пса к работе в правоохранительных органах, но в итоге опустили руки. Гавел оказался чересчур общительным. Он обожал играть с незнакомыми людьми и не желал их арестовывать.

После увольнения из полиции псу нашли более подходящую работу. Гавела назначили на пост собаки вице-короля. Он будет приветствовать посетителей дома правительства штата Квинсленд и принимать участие в мероприятиях вместе с губернатором Полем де Джерси.