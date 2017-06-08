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Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ), на котором настаивает Греция, чтобы ускорить и интеграцию республики в ЕС, сообщают телеканал MPT.

"Есть два пути: или решении проблемы, или под условным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую Греция имеет с нашим конституционным названием страны, в связи с нашей интеграцией в ЕС", — сказал Заев.

Ранее парламент Македонии утвердил новый состав кабмина.