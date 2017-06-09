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По мнению жителей Великобритании, чайный пакетик стал одним из лучших изобретений "всех времен" наряду с интернетом и лампочкой, пишет Sun.

Отмечается, что около 2 тыс. человек отметили чайные пакетики как одно из лучших приспособлений, когда-либо придуманных в стране.

Также среди лучших изобретений были названы колесо, холодильник, интернет, пенициллин, лампочка и часы.

Ранее сообщалось, что в Британии изобрели "умные" бинты.