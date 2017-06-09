Чайные пакетики признали одним из лучших изобретений "всех времен" в Британии (1)
В мире | 9 июня 2017 года, 07:07
По мнению жителей Великобритании, чайный пакетик стал одним из лучших изобретений "всех времен" наряду с интернетом и лампочкой, пишет Sun.
Отмечается, что около 2 тыс. человек отметили чайные пакетики как одно из лучших приспособлений, когда-либо придуманных в стране.
Также среди лучших изобретений были названы колесо, холодильник, интернет, пенициллин, лампочка и часы.
Ранее сообщалось, что в Британии изобрели "умные" бинты.
Источник: Газета.ru
О, времена, о, нравы! Англичане, познакомившие Европу с этим божественным напитком, чаем,совсем деградировали: чай в пакете-да это же настой туалетной бумаги!Что-то неладное творится с их королевством
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