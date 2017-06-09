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Японский парламент в пятницу принял закон, который позволяет отречься от престола 83-летнему императору Акихито, сообщает Kyodo News.

В течение трех лет Акихито сможет передать бразды правления своему наследнику, принцу Нарухито. Ожидается, что это произойдет в начале 2019 года.

Парламент не стал менять закон об императорском доме и принял документ, который относится лишь к действующему главе государства. До сих пор отречение монарха в Японии было невозможным. Однако в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья.

Отречение императора станет для Японии первым за двести лет: в последний раз это произошло в 1817 году.

Добавим, что более 60 процентов японцев одобряют прижизненную передачу престола наследникам.