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В Великобритании сегодня, 9 июня, на досрочных парламентских выборах с небольшим отрывом лидируют консерваторы. Согласно результатам подсчета голосов почти на всех 650 избирательных округах, тори под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получают 256 мест в парламенте, а виги (лейбористы) - 231 место.

Как заявила Мэй утром 9 июня, Великобритания нуждается в "периоде стабильности", который она готова обеспечить при условии большинства ее партии в парламенте. Возглавляющий Лейбористскую партию Джереми Корбин со своей стороны призвал премьера подать в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, "действительно представляющее эту страну".

Окончательные результаты станут известны только во второй половине дня 9 июня.

Последние выборы в палату общин прошли в Великобритании в 2015 году, и следующее голосование по закону должно было состояться только через пять лет. Но в июне 2016 года граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Европейского Союза, после чего тогдашний премьер Дэвид Кэмерон подал в отставку, и его пост заняла лидер тори Тереза Мэй. В апреле текущего года она объявила о проведении досрочных выборов, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о Brexit.

В апреле, когда Мэй объявляла о выборах, ее Консервативная партия опережала ближайших соперников, лейбористов, на 20-24 процентных пункта. За прошедшие несколько месяцев разрыв сократился до нескольких процентных пунктов. В итоге не исключено, что консерваторы не смогут сохранить нынешний перевес.

Ни одна из лидирующих партий не предлагает отказаться от Brexit и остаться в составе Евросоюза. Консерваторы во главе с Мэй выступают за "жесткий" Brexit с отказом от единого рынка и открытых границ, а лейбористы под руководством Джереми Корбина - за "мягкий" Brexit с сохранением определенного уровня интеграции с Евросоюзом. Прямые переговоры об условиях выхода из ЕС начнутся сразу после британских выборов. Формальный выход Великобритании из европейского сообщества пока запланирован на 29 марта 2019 года.