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Британский фунт стерлингов упал по отношению к доллару на новостях об экзитполах с прошедших в четверг всеобщих выборов.

Результаты экзитполов, в соответствии с которыми ни одна партия не набирает абсолютного большинства в парламенте, волнуют трейдеров, которые боятся перспективы "подвешенного парламента", говорят аналитики.

После публикации данных экзитполов фунт стерлингов упал по отношению к доллару почти на два цента, до $1.2717, но позже частично компенсировал падение, поднявшись до $1.2742.

В последние недели фунт торговался на уровне $1.28 - $1.30 за доллар.

Согласно данным экзитполов, победу на выборах одерживают консерваторы, однако они теряют парламентское большинство. Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест, а консерваторам, судя по прогнозам, достанется 314. При "подвешенном парламенте" правительство (обычно оно формируется партией, получившей абсолютное большинство) не будет иметь достаточной опоры для проведения законопроектов без поддержки со стороны членов других партий.

"На рынках будут молиться о том, чтобы результаты экзит-поллов оказались неправильными", - сказал в беседе с Би-би-си аналитик Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардман.

"Если данные окажутся верными, есть большой потенциал для резкого снижения курса фунта", - добавляет он.