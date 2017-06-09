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Внучку Никиты Хрущева Юлию нашли спустя сутки после того, как ее сбила электричка. Тело 77-летней женщины обнаружили утром в районе станции Мичуринец в Москве. По данным криминалистов, давность смерти на момент обнаружения тела составляла около 24 часов.

Трагедия произошла утром 8 июня. По предварительным данным, её сбил пригородный поезд, следовавший из Внуково.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына Никиты Хрущева Леонида.