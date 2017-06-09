ООН подсчитала численность боевиков ИГ (2)

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В мире | 9 июня 2017 года, 10:45

Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны "Исламского государства". Среди прочего была отмечена численность ее боевиков в Ираке и Сирии.

По информации всемирной организации, в рядах террористов воюют от 12 до 20 тысяч боевиков, их число значительно сократилось за последние 16 месяцев. Также замедлился приток иностранных боевиков. В совбезе предполагают, что теперь основная угроза международной безопасности состоит в возвращении боевиков в свои страны и их перемещении из зоны конфликта в другие регионы.

В ООН отмечают, что финансирование "Исламского государства" находится на критическом уровне. Террористы по прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств. Эксперты полагают, что самопровозглашенный халифат оперирует суммами в несколько десятков миллионов долларов ежемесячно. При этом в 2015 году доходы ИГ составляли до 500 миллионов долларов в месяц.

Как писал Mixnews, 8 июня ИГ распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
хи-хи 1 час назад
Проводилась перепись боевиков ИГ,их доходы и снабжение.Просто смешно.
Тут под боком,в ДНР и ЛНР от войны загибаются гражданские,до сих пор не выявили виновных в катастрофе Боинга,и эта чудо-контора заявляет о таких делах.
Представители постоянно разъезжают по миру и в упор ничего не видят. Кто оплачивает все это, кто крышует контору?
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Класс!1 час назад
Всё Это довольно странно. Даже очень. Власти Сами знаете каких стран создали Себе внешнего врага, проспонсировали Его и теперь пытаются уничтожить. Но Их численность растёт с мега-масштабной скоростью, 25 тысяч - Это большая армия. Как Такое нельзя было выследить со Всеми новейшими технологиями, когда Их было сто-тысяча-пять тысяч? Полиция находит группировки бандитов от 10 до 20 людей, а Тут Все наилучшие спецслужбы мира не смогли вычислить 25 тысяч людей. Тут два варианта: либо спецслужбы не такие уж и наилучшие, либо Им запрещают Их выследить... Тогда становится понятно, откуда у Них Такой оборот прибыли. Кому Они нефть продают в Таких масштабах? Кто спонсирует Их деятельность? До сих пор, при чём. У Них огромнейшая прибыль при малом количестве "населения". В чём заключается проблема направить боевую технику, чтобы убрать Их или сократить до минимализма? Ну есть же места, Где Они обитают тысячами на одной точке. Выследить человека, который поставил лайк или репост - проблем нету; а вот стадо баранов, убивающих мирных жителей найти получается загвоздкой. Ну не глупость? Тем более, Там однозначно есть засланные казачки, есть оборотни (работающие на две стороны по вынужденным причинам); есть клиенты, которые платят Им деньги за что-либо или кого-либо... 25 000 тысяч человек в двух-трёх странах - Это не иголка в стоге сена, поэтому Тот факт, что Они до сих пор живы, выявляет лишь один вопрос - кому именно выгодно, чтобы Они существовали в Таком объёмном количестве среди мирного населения? А выгода есть, но за жертвами людей Там идёт чисто политический характер.
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