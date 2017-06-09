Вооруженный ножом человек захватил заложников в Ньюкасле (ДОПОЛНЕНО)

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В мире | 9 июня 2017 года, 12:26

Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.

Upd: Около 12:30 стало известно, что все заложники на свободе

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.

По предварительной информации, никто из заложников не пострадал. Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.

Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.

Около 12:30 стало известно, что Все заложники на свободе, об этом сообщила британская полиция. Никто в результате инцидента не пострадал.

Источник: BBC Russian
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