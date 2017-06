В мире |

Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.

Police dealing with an incident in Byker. Roads around the Clifford Street area are closed with local diversions in place.