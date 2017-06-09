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Человек, вооруженный ножом, предположительно удерживает заложников в британском Ньюкасле, сообщила местная полиция.

По данным полицейских, в заложниках находятся несколько сотрудников центра трудоустройства города.

Police dealing with an incident in Byker. Roads around the Clifford Street area are closed with local diversions in place. — Newcastle Police (@npnewcastle) 9 июня 2017 г.

По предварительной информации, никто из заложников не пострадал. Мужчина вошел в здание центра, расположенное на Клиффорд-стрит, около 8 утра по местному времени.

Сейчас полиция пытается вести с ним переговоры.

Закрыта ближайшая станция метро, студентов из соседнего с местом происшествия общежития эвакуировали.

Man armed with a knife 'is holding staff hostage at a Job Centre Plus in Newcastle' https://t.co/q9z4khy4QS pic.twitter.com/D2FpA00sfb — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 9 июня 2017 г.

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