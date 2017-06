В мире |

Консервативная партия лидирует по числу мест в парламенте, но абсолютного большинства не набирает, свидетельствуют предварительные результаты и прогнозы итогов внеочередных всеобщих выборов в Великобритании.

Премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с перспективой унизительного провала: тори после подсчета голосов, судя по всему, окажутся с меньшим количеством депутатских кресел, чем у них было до созыва досрочных выборов, отмечает BBC.

Мэй объявила в апреле о проведении внеочередных выборов, когда опросы общественного мнения предрекали консерваторам убедительную победу.

Согласно прогнозу BBC, консерваторы получат 318 из 650 мест, лейбористы - 262, шотландские националисты - 34, а либеральные демократы - 13.

Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку, однако она заявила, что стране нужна стабильность и ее партия может эту стабильность обеспечить.

О том, что Тереза Мэй не собирается уходить в отставку в своем Twitter также сообщила журналистка BBC News Лаура Куэнссберг.

