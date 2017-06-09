Жители Львова начали строить баррикады из мусора
В ночь на пятницу жители Львова на несколько часов заблокировали движение автотранспорта по городским улицам, требуя вывезти накопившийся мусор. Так, на магистральной улице Львова – Городоцкой, возле здания завода «Сельмаш» участники акции вынесли на проезжую часть мешки с мусором из близлежащих контейнерных площадок и перекрыли ими движение для автотранспорта, передает «Интерфакс Украина».
Воу воу, мої майбутні подорожі під загрозою. Сьогодні до Андрюші Садового прилітав Гройсман, добазарилися за ділянку в Яворівському районі для мене. Андрюша так довго відкладав це питання, що мені аж перехотілося десь відлежуватися. І тільки, коли я почало справді насолоджуватися новим життям у подорожах, мер вирішив обмежити мене у цьому... Але не все так погано, знаючи нашу країну, я ще маю час на нові відкриття, як-не-як подорожі - це найкраще, що може бути у нашому житті) Підписуйтесь на мій інста, скоро будуть фотки з Європи А сьогодні я у Тернополі) #львівськесміття #львів
В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что под утро коммунальщики расчистили дорогу и вывезли мусор.
Перекрывались также улицы Владимира Великого и Троллейбусная. Утром движение там было восстановлено.
Между тем, в социальных сетях горожане обсуждают планы перекрыть движения улиц во Франковском районе вечером в пятницу.
Газета ВЗГЛЯД в мае подробно рассказывала о мусорном кризисе в Львове, который докатился и до украинской столицы. Отмечалось, что одной из косвенных причин происходящего стало желание украинских властей сэкономить на закупках российского газа.