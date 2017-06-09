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В ночь на пятницу жители Львова на несколько часов заблокировали движение автотранспорта по городским улицам, требуя вывезти накопившийся мусор. Так, на магистральной улице Львова – Городоцкой, возле здания завода «Сельмаш» участники акции вынесли на проезжую часть мешки с мусором из близлежащих контейнерных площадок и перекрыли ими движение для автотранспорта, передает «Интерфакс Украина».

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что под утро коммунальщики расчистили дорогу и вывезли мусор.

Перекрывались также улицы Владимира Великого и Троллейбусная. Утром движение там было восстановлено.

Между тем, в социальных сетях горожане обсуждают планы перекрыть движения улиц во Франковском районе вечером в пятницу.

Газета ВЗГЛЯД в мае подробно рассказывала о мусорном кризисе в Львове, который докатился и до украинской столицы. Отмечалось, что одной из косвенных причин происходящего стало желание украинских властей сэкономить на закупках российского газа.