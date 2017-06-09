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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее Консервативная партия не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов "сложились прочные отношения".

Мэй пообещала направить все силы на "успешную договоренность по "брекситу", которая устроит всех в Великобритании. "Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.

Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано. По итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 мандатов.

На данный момент подсчет голосов завершен в 649 из 650 избирательных округов, остается определить распределение голосов в Кенсингтоне. Результаты выборов рассматриваются как неожиданный успех возглавляемой Джереми Корбином Лейбористской партии, представители которой займут 261 место в Палате общин.

Лидер Лейбористов назвал результат своей партии потрясающим и призвал Мэй уйти в отставку. Однако премьер-министр заявила, что стране нужна стабильность в преддверии выхода Британии из ЕС, и ее партия способна эту стабильность обеспечить.