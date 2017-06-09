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Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, одна дисциплина была исключена. Как сообщает пресс-служба МОК, такое решение было принято в пятницу на заседании исполкома организации, которое прошло в швейцарской Лозанне.

В программу игр добавлено три вида соревнований по плаванию - на дистанции 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная эстафета 4х100 метров. Также были добавлены смешанная эстафета 4х400 метров в легкой атлетике, мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три", мужские и женские соревнования фристайлистов в BMX, мужские и женские заезды в дисциплине "мэдисон" в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию, смешанные командные соревнования по стрельбе из лука, дзюдо и триатлону, а также соревнования смешанных пар в настольном теннисе.

Кроме того, некоторые дисциплины в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, боксе, парусном спорте и стрельбе, в которых выступали только мужчины, станут женскими, а в тяжелой атлетике была исключена одна весовая категория в мужских соревнованиях, передает ТАСС.

"В дополнение к пяти новым видам спорта, озвученным в прошлом году, представляем поэтапные изменения в олимпийской программе. Я очень рад, что Олимпиада станет более "молодой" и в ней примет участие больше женщин", - прокомментировал реформы президент МОК Томас Бах.

Отмечается, что данные шаги были предприняты с целью достижения равного количества спортсменов и спортсменок на Олимпийских играх. Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро.