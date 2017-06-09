Apple начала массовое производство новых iPhone
Поставщики Apple начали массовое производство компонентов для трех моделей смартфонов iPhone, презентация которых, предположительно, пройдет осенью этого года, пишет 9to5mac.
Напомним, что, по слухам, Apple выпустит смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, которые будут незначительно отличаться от нынешнего поколения смартфонов Apple, но получат стеклянную заднюю поверхность и алюминиевый каркас корпуса. Это может означать, что 4,7- и 5,5-дюймовый смартфоны получат поддержку беспроводной зарядки. При этом устройства сохранят свои размеры, а все прочие изменения коснутся только их электронной "начинки".
Также Apple готовит к выпуску смартфон iPhone 8, который получит ряд заметных усовершенствований. В частности, источники упоминают безрамочный AMOLED-экран от Samsung Display, каркас из нержавеющей стали, стеклянную заднюю поверхность, усовершенствованную фронтальную камеру с 3D-сканером и отказ от привычного датчика Touch ID в пользу "функциональной зоны" в нижней части экрана устройства со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.
Отметим, что о начале производства трех новых iPhone также сообщил в своем Twitter дизайнер и блогер по имени Бенджамин Гескин, специализирующийся на публикации утечек о различных гаджетах.
Публикацию он сопроводил чертежами iPhone 7s Plus и iPhone 8. Из них следует, что iPhone 8 с 5,8-дюймовым экраном по габаритам будет лишь немного превосходить нынешний iPhone 7, диагональ дисплея которого составляет 4,7 дюйма. Чертеж также подтверждает вертикальную двойную камеру в iPhone 8.
Отметим, что ранее источники сообщали о проблемах, которые возникли у Apple с производством iPhone 8. Не исключено, что из-за них смартфон может появиться на рынке ближе к концу осени.