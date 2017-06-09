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Поставщики Apple начали массовое производство компонентов для трех моделей смартфонов iPhone, презентация которых, предположительно, пройдет осенью этого года, пишет 9to5mac.

Напомним, что, по слухам, Apple выпустит смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, которые будут незначительно отличаться от нынешнего поколения смартфонов Apple, но получат стеклянную заднюю поверхность и алюминиевый каркас корпуса. Это может означать, что 4,7- и 5,5-дюймовый смартфоны получат поддержку беспроводной зарядки. При этом устройства сохранят свои размеры, а все прочие изменения коснутся только их электронной "начинки".

Также Apple готовит к выпуску смартфон iPhone 8, который получит ряд заметных усовершенствований. В частности, источники упоминают безрамочный AMOLED-экран от Samsung Display, каркас из нержавеющей стали, стеклянную заднюю поверхность, усовершенствованную фронтальную камеру с 3D-сканером и отказ от привычного датчика Touch ID в пользу "функциональной зоны" в нижней части экрана устройства со встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.

Отметим, что о начале производства трех новых iPhone также сообщил в своем Twitter дизайнер и блогер по имени Бенджамин Гескин, специализирующийся на публикации утечек о различных гаджетах.

Публикацию он сопроводил чертежами iPhone 7s Plus и iPhone 8. Из них следует, что iPhone 8 с 5,8-дюймовым экраном по габаритам будет лишь немного превосходить нынешний iPhone 7, диагональ дисплея которого составляет 4,7 дюйма. Чертеж также подтверждает вертикальную двойную камеру в iPhone 8.

Отметим, что ранее источники сообщали о проблемах, которые возникли у Apple с производством iPhone 8. Не исключено, что из-за них смартфон может появиться на рынке ближе к концу осени.