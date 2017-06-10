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Министры, занимавшие наиболее важные посты в предыдущем правительстве Великобритании, сохранят свои посты и после выборов. В частности, работу продолжат министр иностранных дел Борис Джонсон и министр финансов Филип Хэммонд.

Хэммонд выразил готовность работать над тем, чтобы добиться для Британии наиболее выгодных условий выхода из Евросоюза, а Джонсон заявил, что предстоит "немало поработать ради блага величайшей страны на Земле".

Как подтвердила пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, помимо Джонсона и Хэммонда в правительстве точно останутся министр обороны Майкл Фэллон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис.

Однако, по словам политического корреспондента Би-би-си Элеанор Гарнье, не исключено, что своих постов лишатся министры, не столь активно принимавшие участие в предвыборной кампании.

По итогам внеочередных выборов, объявленных премьер-министром Терезой Мэй, консерваторы не смогли сохранить за собой правящее большинство, однако все же получили от королевы разрешение сформировать новое правительство.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Мэй пообещала направить все силы на достижение договоренности по "брекситу", которая устроит всех в Великобритании. "Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.