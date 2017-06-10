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Женщина, которую в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросила суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении.

"Я прошу вас сделать это для меня, из сострадания ко мне", - заявила Саманта Геймер в суде.

"Я говорю от имени не Романа, а справедливости. Я прошу вас подумать над тем, чтобы решить эту проблему, не заключая в тюрьму 83-летнего человека", - добавила она.

Ранее она уже говорила, что простила режиссера за преступление, совершенное 40 лет назад.

Режиссер признал свою вину в интимной связи с несовершеннолетней в 1978 году, провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.

Просьба Геймер не означает автоматического закрытия дела против режиссера. Решение об этом предстоит принять судье.

В 1977 Роман Полански вступил в интимную связь с 13-летней Самантой Геймер (в девичестве Гейли), когда фотографировал ее для французского журнала Vogue дома у актера Джека Николсона на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе. Николсона в это время не было в городе.

По американским законам Полански грозило тюремное заключение сроком 50 лет.

Сейчас 83-летний режиссер живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.

В сентябре 2009 года во время визита на кинофестиваль в Цюрих Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев его отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году польский суд также рассматривал запрос США об экстрадиции режиссера, но в итоге отклонил его.

В апреле нынешнего года американский суд отклонил ходатайство режиссера о прекращении дела 40-летней давности.

В 1977 году режиссер был обвинен в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило тюремное заключение сроком на 50 лет.

В 1978 году Полански признал в суде свою вину, после чего тайно покинул США. Сейчас он живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.

В январе Полански отказался исполнять обязанности председателя жюри французской кинопремии "Сезар" - после того как в обществе поднялась волна возмущения из-за возбужденного против него дела о растлении несовершеннолетней.

Министр по правам женщин Франции Лоранс Россиньоль назвала тогда выбор режиссера в качестве председателя жюри шагом, узаконивающим насилие.

Феминистки из организации Osez Le Feminisme утверждали, что режиссер остается безнаказанным, поскольку пользуется своим звездным статусом. В ответ ряд деятелей искусства, включая членов оргкомитета "Сезара", встал на сторону Полански, заявив о том, что несправедливо преследовать 83-летнего режиссера по обвинению такого рода 40-летней давности.

Полански получил "Оскара" за фильм "Пианист" и номинировался на эту награду еще четыре раза. Однако получить присужденный ему "Оскар" в 2002 году режиссер не смог, так как не решился поехать в США. Полански также снял картины "Ребенок Розмари", "Горькая Луна", "Девятые врата" и "Венера в мехах".