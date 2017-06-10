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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшее время могут пройти в КНДР. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету «Нодон синмун».

«Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики», — указано в материале издания.

Также утверждается, что Соединенные Штаты не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».

8 июня северокорейские военные осуществили запуск нескольких противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

Ранее в этом же месяце представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью Центральному телеграфному агентству страны усомнился в способности Вашингтона перехватить ракеты КНДР. При этом испытания системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Соединенными Штатами, он назвал серьезной военной провокацией. Эти испытания были проведены 30 мая, спустя день после того, как Пхеньян успешно запустил баллистическую ракету.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.