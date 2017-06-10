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Суд США рассмотрел в среду гражданский иск, поданный женщиной, обвинившей одного из стражей порядка в изнасилованиях. Преступления совершались, когда потерпевшая содержалась в тюрьме у "крутого шерифа" округа Милуоки (штат Висконсин) Дэвида Кларка. Причем пострадавшая заключенная на тот момент была беременна.

По решению американской Фемиды пострадавшей будет выплачена компенсация в размере 6,7 миллиона долларов, пишет The Washington Post.

Из материалов судебного разбирательства следует, что в 2013 году, когда истице было 19 лет, она была помещена в тюрьму департамента шерифа округа Милуоки. Там над ней не менее пяти раз сексуально надругался один из надзирателей - Ксавьер Тиклен.

В конце 2013 года потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Она утверждала, что во время родов была прикована к кровати. Все это, а также плохое питание, женщина оценивала как нарушение своих конституционных прав.

Начатое расследование привело к немедленной отставке Тиклена, которому грозил 200-летний срок тюремного заключения. Позднее с него сняли обвинения в пяти изнасилованиях в рамках сделки со следствием. При этом Ксавьер взял на себя вину за нарушение дисциплины в государственном учреждении. В итоге полицейского приговорили к трем дням ареста и штрафу в 200 долларов.

Адвокат Тиклена утверждал, что бывший страж порядка пострадал из-за своего стремления помогать заключенным: "сердобольный надзиратель" якобы не только не насиловал заключенную, но позволял ей в нарушение закона звонить по телефону, а также передавал ей конфеты и жвачку.

Суд, рассмотревший иск бывшей заключенной, расценил эпизод с приковыванием к кровати как незаконные действия, не имевшие оснований. Между тем рупор консерваторов Fox 6 сообщил, что никаких дополнительных страданий от фиксации на тюремных нарах женщина не испытала.

Согласно показаниям медсестры-акушерки Эмили Мэллой, ей удалось убедить тюремщиков снять кандалы с роженицы, чтобы не рисковать здоровьем младенца. В противном случае малышу могло бы не хватить кислорода.

Впоследствии Мэллой получила письмо от потерпевшей, в котором она благодарила акушерку. Эмили приняла до этого 165 родов, но такую признательность ей выразили впервые.

"Спасибо за то, что отнеслись ко мне как к человеку", - написала бывшая узница.

Многомиллионную компенсацию пострадавшей выплатят власти округа Милуоки, поскольку виновный в преступлении на тот момент был чиновником. Впрочем, администрация, вероятно, подаст апелляцию на приговор.

Адвокат истицы Тереза Клейнхаус заявила, что ее клиентка своими действиями пытается защитить права и других американок, которых "могут изнасиловать в тюрьме округа Милуоки".