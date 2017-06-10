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Британская газета The Guardian опубликовала информацию о семи местах в разных странах, где туристам обеспечивают бесплатное проживание в отелях в обмен на определенные услуги.

В данный список, в частности, вошла гостиница Helga’s Folly, расположенная в городе Канди в центральной части Шри-Ланки. Владелица бутик-отеля на 30 номеров Хельга де Сильва Блоу Перера (Helga de Silva Blow Perera) бесплатно размещает там художников, специализирующихся на фресках.

Перера сама увлечена этим искусством и уже много лет расписывает стены своего заведения. В 2016 году она начала привлекать к этому других художников.

В перечне также оказались Камбоджа и Филиппины, где расположены шесть хостелов сети Mad Monkey. Там ждут художников, музыкантов, фотографов, блогеров и других творческих работников. В качестве вознаграждения за работу, например, за услуги диджея, написание картины или путеводителя для сайта Mad Monkey сеть обещает бесплатное размещение на срок от одной ночи до двух недель.

Администрация Sunrock Backpackers Hostel на греческом острове Корфу предлагает желающим в обмен на проживание и питание поработать в самом здании хостела, либо же на его ферме.

В семерку направлений также вошли заведения Piha Beachstay в Новой Зеландии, The Place в ЮАР и Casa Mermejita в Мексике.