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Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с Евросоюзом. Механизм находится возле здания администрации президента, сообщает РИА Новости.

Двенадцатичасовой обратный отсчет был запущен ровно в 12:00 по местному времени (совпадает с латвийским временем).

«Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи», — заявил Порошенко на церемонии открытия таймера.

В апреле Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Позднее документ был подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта). 22 мая Евросоюз опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Согласно достигнутому 11 мая между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.